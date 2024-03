Maduro, 'il movimento di opposizione di Machado è terroristico'

Si rafforza l'ondata di repressione in Venezuela, in vista delle elezioni del 28 luglio.

Il presidente, Nicolas Maduro, ora afferma che il partito di opposizione fondato da Maria Corina Machado, Vente Venezuela, è un "movimento terroristico".

Il capo dello Stato, che sostiene di essere oggetto di molteplici cospirazioni, ha sottolineato che in 15 giorni sono stati catturati due gruppi legati a Vente Venezuela. "Sui telefoni - ha dichiarato - hanno lasciato tutte le note vocali, le fotografie, tutte le prove. Sono stati condannati e hanno confessato".

Intanto sei dirigenti dell'opposizione legati a Machado hanno trovato rifugio presso la residenza dell'ambasciatore argentino a Caracas.



