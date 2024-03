Oppositore di Maduro si iscrive all'ultimo minuto alle elezioni

Colpo di scena nel processo di presentazione dei nomi dei candidati che si disputeranno le presidenziali del 28 luglio in Venezuela: a pochi minuti dalla mezzanotte, quando si stavano chiudendo le iscrizioni presso il Consiglio nazionale elettorale (Cne), il partito di opposizione Un Nuevo Tiempo è riuscito a registrare come candidato il governatore di Zulia, Manuel Rosales.

Il politico di 71 anni, fu un acerrimo rivale di Hugo Chávez, tanto da costargli l'esilio, ma dopo anni di trattative tornò a Caracas e divenne governatore di Zulia, uno degli Stati più importanti del Paese.

Secondo indiscrezioni, il suo nome sarebbe emerso dopo una trattativa con il governo del presidente Nicolas Maduro (in corsa per un terzo mandato), che ha sempre rifiutato la candidatura della principale leader dell'opposizione radicale, Maria Corina Machado. Il tutto dopo che la Piattaforma unitaria democratica, che riunisce i più importanti partiti di opposizione, ha denunciato di non essere riuscita a iscrivere la filosofa ottantenne Corina Yoris, designata in sostituzione di Machado. Resta ora da capire se quest'ultima accetterà di sostenere Rosales, considerato un oppositore moderato e con poche chance di battere Maduro.



