Venezuela: ostacoli alla candidatura della sostituta di Machado

La Piattaforma unitaria democratica (Pud) del Venezuela, che riunisce i principali partiti di opposizione, ha denunciato difficoltà nell'accesso al sistema elettronico del Consiglio nazionale elettorale (Cne) per depositare le candidature ed ha chiesto di prolungare di tre giorni (dal 25 al 28 marzo) il termine per l'iscrizione dei candidati alla presidenza in vista delle elezioni del 28 luglio.

A cinque giorni dal termine per iscrivere i candidati, l'opposizione non è ancora riuscita a depositare il nome della docente universitaria e filosofa, Corina Yoris, scelta come sostituta di María Corina Machado, che è stata interdetta per 15 anni dalle cariche pubbliche. Un "blocco" che, secondo le opposizioni, "viola i diritti costituzionali".

L'ex deputata conservatrice Machado guidava tutti i sondaggi ed era considerata la principale rivale del presidente Nicolas Maduro, in corsa per un terzo mandato.



