La leader delle Madri di Plaza de Mayo, 'Milei deve andarsene'

Continuano gli strascichi polemici, in Argentina, dopo la decisione del governo di Javier Milei di pubblicare uno spot negazionista dei 'desaparecidos' in occasione della Giornata della memoria, celebrata in onore delle vittime del colpo di Stato del 24 marzo 1976.

"È un personaggio strano. Facciamo qualcosa per farlo cambiare o andarsene presto, una delle due cose", ha detto ai cronisti la leader delle Madri di Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, riferendosi al presidente ultraliberista. "Bisogna stancarlo affinché se ne vada", ha aggiunto.

La leader dell'associazione che rappresenta le madri delle vittime della dittatura è stata uno dei principali relatori dell'evento realizzato ieri a Buenos Aires, come ogni 24 marzo, davanti a migliaia di persone.

Le sue dichiarazioni hanno provocato la dura reazione della vicepresidente della Repubblica, Victoria Villarruel. "Carlotto, nessuno ha votato te, hanno votato Milei", ha esordito in un post sui social. "Rispetta il popolo argentino che ha detto no anche a te", ha continuato la vice di Milei riferendosi alle organizzazioni per i diritti umani, considerate vicine al kirchnerismo.



