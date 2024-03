Deputato coinvolto nel caso Marielle Franco espulso dal partito

Il principale partito di centrodestra brasiliano, União Brasil, ha espulso dalle sue fila il deputato Chiquinho Brazão, coinvolto nell'omicidio della consigliera comunale di Rio de Janeiro, Marielle Franco. La decisione è stata presa nella notte dal comitato esecutivo nazionale della sigla politica.

Intanto, la Corte suprema ha convalidato l'arresto dello stesso parlamentare, insieme a quelli di suo fratello, Domingos Brazão, e dell'ex capo della polizia civile di Rio, Rivaldo Barbosa. Le manette erano scattate ieri per tutti e tre, sospettati di essere i mandanti dell'attentato in cui nel 2018 morirono Franco e il suo autista, Anderson Gomes. Dal carcere di Papuda, a Brasilia, gli accusati dovrebbero essere trasferiti nei presidi federali di Mato Grosso do Sul e Rondônia.

Il ministro di Giustizia e Pubblica sicurezza, Ricardo Lewandowski, ha affermato che le ultime detenzioni rappresentano "un significativo trionfo dello Stato brasiliano contro la criminalità organizzata". Mentre la consigliera comunale Monica Benicio, vedova di Marielle, ha detto di essere rimasta particolarmente sorpresa per il coinvolgimento di Barbosa.

"Confidavamo in lui, è stato uno shock sapere che era complice", ha commentato.



