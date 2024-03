Un deputato tra i mandanti dell'omicidio di Marielle Franco

La polizia federale brasiliana ha arrestato oggi i fratelli Chiquinho e Domingos Brazão, sospettati di essere i mandanti dell'omicidio della consigliera comunale di Rio de Janeiro e attivista afrodiscendente, Marielle Franco, e del suo autista, Anderson Gomes, avvenuto il 14 marzo 2018. Oltre a Chiquinho e Domingos, è finito in manette anche Rivaldo Barbosa, ex capo della polizia civile di Rio. Domingos è attuale consigliere della Corte dei conti dello Stato di Rio, mentre Chiquinho è deputato di Uniao Brasil, il principale partito di centrodestra brasiliano. La motivazione del delitto, secondo gli inquirenti, sarebbe legata all'espansione territoriale delle 'milizie' (gruppi paramilitari formati da ex agenti di polizia corrotti) a Rio.

L'operazione è scattata dopo che la Corte suprema la scorsa settimana ha approvato il patteggiamento di Ronnie Lessa, un ex poliziotto in carcere dal 2019 come presunto autore materiale.

Nella sua delazione, Lessa ha fatto i nomi dei Brazão, membri di una famiglia di politici considerata vicina alle milizie della Zona Ovest di Rio. Da consigliera comunale per il Partito socialismo e libertà (Psol, di estrema sinistra), Franco aveva spesso denunciato le attività illecite di questi gruppi criminali.



