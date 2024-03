L'università Bocconi si presenta in Brasile

I programmi di studio dell'Università Bocconi sono stati illustrati alla Scuola Dante Alighieri di San Paolo nel corso di un evento patrocinato dal Consolato generale d'Italia e dalla Camera di commercio italiana di San Paolo.

La presentazione nella megalopoli brasiliana (che vanta la maggiore presenza di oriundi italiani al mondo, pari a più del 40% della sua popolazione di oltre 12 milioni di abitanti) è stata curata da Stefano Raimondi, del prestigioso ateneo milanese.

"Questo evento assume maggiore importanza quest'anno, perché come comunità italiana festeggiamo i 150 anni dell'immigrazione italiana in Brasile. E la presenza di università come la Bocconi qui a San Paolo è un momento per ripensare alla storia di questo legame non solo guardando al passato, ma investendo nel futuro delle relazioni bilaterali", ha commentato il console, Domenico Fornara.



