Bolsonaro querela Lula per averlo accusato del furto di mobili

L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro e sua moglie Michelle hanno querelato l'attuale capo dello Stato, Luiz Inácio Lula da Silva, e la 'first lady' Rosangela per averli accusati di aver sottratto mobili dalla residenza ufficiale di Palacio da Alvorada durante il governo dell'ex leader di destra (2019-2022).

Nella causa intentata presso il Tribunale civile speciale del Distretto federale di Brasilia, Bolsonaro e consorte chiedono inoltre un risarcimento di 20mila reais (circa 3.700 euro) per danni morali.

Gli oggetti sono stati trovati l'anno scorso dal governo, dieci mesi dopo averne dichiarata la "scomparsa". All'inizio del 2023, poco dopo il suo insediamento, Lula e Rosangela da Silva, detta Janja, denunciarono ai media la loro sparizione e il presunto cattivo stato di conservazione della residenza presidenziale.

L'assenza di mobili giustificò l'acquisto da parte dell'esecutivo di vari articoli di arredo. Nel dicembre dello scorso anno, un'inchiesta condotta da Estadão ha mostrato che erano stati spesi 26,8 milioni di reais (circa 5 milioni di euro) per ristrutturazioni e articoli vari per la casa, tra cui un divano da 65mila reais (12mila euro) e un letto da 42mila (7,7 mila euro).



