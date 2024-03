La Oroya tra i luoghi più inquinati al mondo, 'Perù colpevole'

La Corte interamericana dei diritti umani ha condannato il Perù per la contaminazione di un complesso metallurgico situato nella città di La Oroya, che nel 2006 venne catalogato come uno dei luoghi più inquinati del pianeta.

La sentenza ha ritenuto lo Stato peruviano responsabile della violazione di numerosi diritti, quali quello ad un ambiente sano, alla salute, all'integrità personale, ad una vita dignitosa, all'accesso all'informazione, alla partecipazione politica, alle garanzie e alla tutela giudiziarie, all'infanzia e alla vita.

Il tribunale sovranazionale con sede in Ecuador ha inoltre condannato il Perù per non aver indagato sulle molestie subite dai difensori dell'ambiente e sulle denunce da questi presentate al pubblico ministero.

L'attività del Complesso metallurgico La Oroya "ha avuto un impatto sulla qualità del suolo, dell'acqua e dell'aria", che ha innescato conseguenze sullo stile di vita della comunità residente, ha spiegato la Corte.

In relazione ai minori colpiti dalla contaminazione metallurgica, i giudici hanno concluso che "è possibile" dedurre che lo Stato peruviano ne fosse a conoscenza sin dal 1981.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA