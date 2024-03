Il partito di Lula in piazza per chiedere l'arresto di Bolsonaro

Il Partito dei lavoratori (Pt, di sinistra) di Luiz Inacio Lula da Silva ha convocato per oggi proteste di piazza che chiederanno l'arresto dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, sospettato di tentato golpe. Le manifestazioni, che ricorderanno anche i 60 anni dall'inizio della dittatura militare nel Paese sudamericano (1964-1985), dovrebbero svolgersi in 19 città, 17 delle quali brasiliane e due europee (Lisbona e Barcellona).

Secondo indiscrezioni, Lula e i suoi ministri non dovrebbero partecipare all'iniziativa, per non peggiorare il rapporto tra il governo e le Forze armate, ma anche per non dare l'impressione di voler rispondere all'atto indetto da Bolsonaro il 25 febbraio a San Paolo, dove l'ex leader di destra è riuscito a riunire centinaia di migliaia di suoi sostenitori.

L'esecutivo si trova a fronteggiare un calo di gradimento attestato dai principali istituti di ricerca locali. Il livello di disapprovazione della gestione Lula, al suo terzo mandato presidenziale, è cresciuta al punto di quasi eguagliarsi alla sua approvazione. Secondo un sondaggio dell'Istituto Datafolha, il 35% degli intervistati giudica il governo "buono o eccellente" e il 33% "cattivo o pessimo".



