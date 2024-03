'Per il 58% dei brasiliani Lula sta facendo meno del previsto'

Il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha fatto per il Brasile meno di quanto ci si aspettava dal suo governo: lo sostiene il 58% degli intervistati nell'ultimo sondaggio dell'istituto Datafolha. Il risultato è un punto percentuale superiore a quello indicato nell'ultima rilevazione (57%), lo scorso dicembre.

L'indagine ha intervistato 2.002 persone il 19 e 20 marzo.

La settimana scorsa, Lula ha commentato il calo di popolarità evidenziato in vari sondaggi ed ha affermato di essere consapevole di non mantenere ciò che aveva promesso.

Per cercare di invertire la situazione, l'esecutivo sta preparando un contratto milionario nel settore delle comunicazioni rivolto alle imprese pubblicitarie. Con un prezzo di riferimento di circa 197 milioni di reais (circa 37 milioni di euro), è considerata da Brasilia una delle principali offerte sul mercato quest'anno.



