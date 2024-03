Machado, 'mi negano la candidatura alle elezioni in Venezuela'

La candidata presidenziale dell'opposizione in Venezuela, Maria Corina Machado, ha denunciato di non riuscire a iscrivere il suo nome nel sistema elettronico del Consiglio nazionale elettorale (Cne) in vista delle elezioni del 28 luglio. Secondo lei, le tessere elettorali della Piattaforma unitaria democratica (Pud, la coalizione di partiti che sostiene la sua candidatura) non ha accesso al sistema automatizzato del Cne.

Il deposito delle candidature è iniziato ieri e andrà avanti fino al 25 marzo. Ogni candidato si registra tramite il numero del documento di identificazione.

Machado ha vinto a larghissima maggioranza le primarie dell'opposizione tenutesi il 22 ottobre scorso ed è la principale rivale del presidente Nicolás Maduro, in corsa per un terzo mandato. La leader di Vente Venezuela, tuttavia, è stata interdetta per 15 anni dal ricoprire cariche pubbliche. L'ex deputata conservatrice ha detto sui social che lotterà "fino alla fine" e che "nessuno la toglierà dal percorso elettorale".

Per ora non si sa ancora quale sarà la decisione della coalizione dei partiti di opposizione e chi eventualmente potrebbe sostituire Machado alle presidenziali.



