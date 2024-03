Vescovi sudamericani visitano i migranti nella selva del Darien

Vescovi di Panama, Costa Rica e Colombia hanno visitato sul versante panamense la zona del Darién, una delle rotte migratorie più pericolose al mondo, al confine tra Panama e Colombia: lo ha riferito la Conferenza episcopale costaricana, precisando che l'iniziativa rientra nell'ambito delle attività dell'incontro di Pasqua "con i nostri fratelli migranti" promosso da Papa Francesco.

I religiosi si sono recati in una casa di accoglienza nella comunità di Lajas Blancas per parlare con i migranti e partecipare a una messa celebrata dal cardinale colombiano Luis José Rueda Aparicio.

"I migranti sono nel cuore del Papa, e lui ha esortato noi vescovi a comprendere, ma soprattutto ad affrontare in modo globale la loro situazione", ha affermato l'arcivescovo di Panama, José Domingo Ulloa Mendieta, attraverso un comunicato.





