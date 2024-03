'Ospedali costretti a chiudere ad Haiti, ormai è una catastrofe'

Sono 5 milioni gli haitiani che affrontano una "catastrofe" nel loro Paese aggravata dalla "crisi sanitaria", secondo il segretario generale dell'Associazione medica di Haiti (Amh), Jean Ardouin Louis Charles.

"Haiti è devastata dalla situazione deplorevole di diversi ospedali nella regione metropolitana di Port-au-Prince. Molti di loro, come il San Francisco de Sales, sono stati costretti a chiudere i battenti", ha spiegato il medico alla radio Metropole.

"Le élite politiche non sono mai riuscite a concludere un accordo per riportare l'ordine e la serenità nel territorio", ha continuato Louis Charles, per il quale la popolazione è colpita da "un disastro umano e antropico".



