Nave Vespucci porta a Buenos Aires la campagna di Marevivo

La campagna di sensibilizzazione sulla transizione ecologica della Onlus Marevivo, "Only One: One Planet, One Ocean, One Health", è arrivata a Buenos Aires col tour mondiale della nave Scuola Amerigo Vespucci.

"Dopo 72 anni, la Vespucci torna in Argentina, a Buenos Aires, ed è un piacere, oltreché un immenso onore, essere qui e sapere che nel suo giro del mondo porta una campagna fortemente voluta da Marevivo, per sensibilizzare sul tema della transizione ecologica e per diffondere una conoscenza approfondita del mare", afferma la direttrice generale della onlus, Carmen Di Penta.

L'obiettivo, spiega Di Penta, "è creare sempre più consapevolezza sul fatto che la nostra salute, come quella di tutti gli esseri viventi, dipende dall'armonia tra il mondo vivente e quello non vivente e che le attività umane - come il prelievo di risorse alimentari, l'overfishing, gli allevamenti intensivi, la distruzione degli habitat e la deforestazione - hanno rotto questa armonia che possiamo ristabilire solo lavorando tutti insieme con un approccio olistico, a diversi livelli".

A bordo un video in italiano e inglese accoglie i visitatori dei Paesi del mondo raggiunti dalla nave scuola, mentre i quattro temi principali della campagna - la difesa della biodiversità, la transizione energetica, la transizione alimentare e l'economia circolare - sono al centro di dibattiti e incontri con esperti internazionali.



