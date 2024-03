Macron in visita nella Guyana francese e in Brasile

Il presidente francese, Emmanuel Macron, dal 25 al 28 marzo visiterà la Guyana francese e il Brasile. I primi due giorni di viaggio saranno dedicati alla nazione al confine con lo Stato brasiliano di Amapá, dove si recherà al Parco amazzonico di Guayana.

Il 27 marzo, Macron arriverà a Belém, dove sarà ricevuto dal presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva: sarà la prima visita ufficiale di un presidente francese in Brasile in oltre 10 anni. I due Paesi daranno impulso ai partenariati bilaterali, con l'aspettativa di firmare almeno dieci contratti in settori quali energia, tecnologia e sicurezza.

Macron si recherà poi nel cantiere navale di Itaguaí, vicino a Rio de Janeiro, dove si costruiscono sottomarini di progettazione francese, infine a San Paolo e Brasilia, dove giovedì incontrerà nuovamente Lula.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA