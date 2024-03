Rivelati i mandanti dell'omicidio dell'attivista Marielle Franco

Potrebbero esserci sviluppi decisivi nelle indagini sulla morte della consigliera comunale di Rio de Janeiro, Marielle Franco, attivista e simbolo della riscossa afrodiscendente in Brasile: l'ex poliziotto militare Ronnie Lessa, autore materiale dell'omicidio, ha rivelato i nomi dei mandanti e le motivazioni del delitto in un patteggiamento approvato dalla Corte suprema (Stf).

In base alla testimonianza di Lessa, i mandanti farebbero parte di un potente gruppo politico di Rio, con interessi nel settore immobiliare e nelle controversie fondiarie. Fonti vicine alle indagini, sulle quali vige il segreto istruttorio, hanno detto che il pentito ha fornito dettagli sugli incontri avuti con i mandanti prima e dopo il crimine.

L'ex agente ha accettato di collaborare con la giustizia dopo che il suo collega, Élcio de Queiroz, lo ha denunciato come responsabile dell'assassinio di Franco e del suo autista, Anderson Gomes, la notte del 14 marzo 2018.

"Questo patteggiamento porta elementi molto importanti che ci fanno credere che presto avremo una soluzione per l'omicidio Franco", ha dichiarato il ministro della Giustizia, Ricardo Lewandowski.



