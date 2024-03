Machado, 'se Maduro sarà rieletto ci sarà un'ondata migratoria'

Una rielezione del presidente Nicolas Maduro in Venezuela potrebbe causare "la più grande ondata migratoria mai vista vista fino ad ora". Lo ha affermato la leader dell'opposizione Maria Corina Machado, in un'intervista alla Bbc, a pochi giorni dal termine ultimo fissato dalle autorità elettorali venezuelane per la candidatura alla presidenza, il 25 marzo. Le elezioni sono state fissate per il 28 luglio.

La leader di opposizione, dichiarata ineleggibile dalla giustizia venezuelana ribadisce: "stanno cercando di bloccarmi perché è la prima volta in 25 anni di regime chavista che ci troviamo di fronte a un'elezione presidenziale con più dell'80% di consensi" per questo non vogliono farmi correre.



