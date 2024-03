Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha inviato un messaggio di congratulazioni all'omologo russo, Vladimir Putin, per la vittoria elettorale.

La notizia è stata confermata dal consigliere speciale del capo dello Stato per gli affari internazionali, Celso Amorim, al portale Metropoles.

Con questo saluto, viene evidenziato, Lula ricambia il gesto fatto da Putin in occasione della sua vittoria al voto del 2022.





