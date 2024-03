L'Onu, in Venezuela una 'forma violenta di repressione'

Il governo di Nicolas Maduro sta riattivando "la forma più violenta di repressione", con una nuova ondata di arresti di oppositori accusati di presunti complotti". E' la valutazione della Missione internazionale indipendente dell'Onu per il Venezuela.

La presidente della missione, la portoghese Marta Valinas, ha presentato al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite un nuovo rapporto sugli abusi commessi nel Paese sudamericano dal 2023, in cui sottolinea che "le autorità invocano cospirazioni per intimidire, detenere e perseguire oppositori o critici dell'esecutivo".



