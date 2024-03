Il Guatemala è stato ammesso ai Giochi di Parigi 2024

Il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha revocato provvisoriamente la sospensione imposta al Guatemala. Ciò consentirà agli atleti del Paese latinoamericano di partecipare ai prossimi Giochi di Parigi (in programma dal 26 luglio all'11 agosto) "con la loro bandiera e il loro inno", ha reso noto James Macleod, direttore della Solidarietà olimpica e dei rapporti con i comitati nazionali.

Il Comitato olimpico guatemalteco (Cog) era stato sospeso dalle funzioni dall'ottobre 2022, dopo che la Corte costituzionale locale aveva annullato parte degli statuti dell'organizzazione sportiva, approvati il ;;23 dicembre 2021.

Le basi per la decisione favorevole al Guatemala erano state gettate il mese scorso, in un incontro organizzato dal presidente del Cio, Thomas Bach, e dal presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, durante il quale è stata sbloccata la situazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA