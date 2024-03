I legali di Bolsonaro, 'non falsificò i certificati Covid'

La difesa di Jair Bolsonaro ha negato che l'ex presidente abbia ordinato l'adulterazione del suo libretto delle vaccinazioni contro il Covid-19.

Secondo gli avvocati, Bolsonaro - che ieri è stato formalmente incriminato dalla polizia federale per associazione a delinquere e inserimento di dati falsi nel sistema informativo del ministero della Salute - non aveva bisogno di un falso certificato anti-Covid per recarsi negli Stati Uniti nel dicembre 2022, dato che all'epoca era ancora presidente e aveva un passaporto diplomatico. Anche sua figlia, Laura, allora dodicenne, sarebbe stata esente dall'obbligo, perché "nessun Paese al mondo" richiedeva la prova della vaccinazione per i bambini, hanno detto i legali.

Secondo gli inquirenti, invece, Bolsonaro "ha agito con coscienza e volontà, determinando che il suo aiutante di campo (Mauro Cid, ndr) mediasse l'inserimento dei dati falsi".



