L'Italia prima destinazione in Europa per i turisti argentini

L'Italia rappresenta la prima destinazione in Europa per i turisti argentini. Con una popolazione di oltre 46 milioni di abitanti, dai forti legami con l'Europa per circa la metà di origine italiana, il Paese sudamericano rappresenta un mercato di interesse per l'Italia: prima della pandemia, nel 2019, da qui si erano registrati 704 mila arrivi, con una spesa di 526 milioni di euro, rivelano i dati dell'Enit di Buenos Aires, che evidenziano anche come dal 2012 al 2019, i flussi turistici sono cresciuti del 240%. Si legge in una nota del ministero del Turismo, nell'ambito della missione in Argentina della ministra Daniela Santanchè, organizzata in occasione della tappa a Buenos Aires del tour mondiale dell'Amerigo Vespucci.

Anche alla luce di questi dati, il turismo delle radici costituisce una leva strategica e un'occasione di sviluppo, con un bacino di viaggiatori compreso tra i 60 e gli 80 milioni di persone per una spesa generata annua stimata in circa 8 miliardi di euro, secondo Confcommercio.

Si tratta di un segmento in forte crescita, dato che i visitatori internazionali che nei primi 9 mesi del 2023 hanno viaggiato in Italia per visitare parenti e amici sono aumentati sia sullo stesso periodo del 2022 (+15,6%) che del 2019 (+6,7%), con un aumento anche della spesa, del +6,4% sul 2022 e del +45,6% sul 2019, riporta l'ufficio studi di Enit sui dati Banca d'Italia 2023 (provvisori).

Contribuisce alla promozione del Turismo delle Radici anche Italea, una piattaforma online realizzata dal Maeci e integrata all'interno di italia.it. che permette di organizzare percorsi virtuali alla scoperta dei luoghi, dei costumi e della cultura italiana.



