'In Brasile opportunità miliardarie nei settori sport-benessere'

"Nei settori di sport, benessere e salute - un mercato che a livello globale nel 2021 veniva stimato in 1,5 trilioni di dollari - il Brasile è il Paese che cresce di più al mondo (dati McKinsey), ed è un grande bacino di opportunità per le imprese italiane". Ne ha parlato il presidente di Italcam San Paolo, Graziano Messana, all'evento 'Italy meets Brazil' con la partecipazione di Cdp, Confindustria, Ambasciata brasiliana in Italia e Simest, tra gli altri.

"Nel 2023 l'America Latina - ha indicato il presidente di Italcam - è cresciuta del 22% nel settore, contro Asia (11%), Europa (8%), e Stati Uniti (2%)". In particolare, a fare la parte del leone è il Brasile "con 8mila circoli sportivi e circa 35mila palestre, dato inferiore solo agli Stati Uniti (40mila) con opzioni per tutti", ha indicato Messana.

Cross fit e padel guadagnano terreno, soprattutto nelle città, con molte strutture sponsorizzate, anche da banche. E cresce il mercato brasiliano della "sanità digitale", che secondo le stime potrebbe raggiungere un fatturato di 3,16 miliardi di euro entro il 2024.

Negli ultimi sette anni poi, la popolazione vegetariana del Paese sudamericano è raddoppiata, a quota 29 milioni, e secondo i dati Nielsen, il 42% dei consumatori brasiliani sta cambiando le proprie abitudini di consumo per ridurre l'impatto sull'ambiente, un'altra nicchia di ampio interesse per le imprese italiane.

Dopo Tecnhogym anche il marchio storico Panatta sta sbarcando in Brasile per sondare il mercato all'evento BTFF2024, che la Italian Exhibition Group, con quartiere generale a Rimini ma quotata a Piazza Affari, organizza proprio a San Paolo a novembre.



