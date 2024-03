Il pomodoro italiano protagonista alla fiera Expofood di Rio

Raccontare ai consumatori brasiliani le qualità del pomodoro italiano in conserva e cavalcare così l'onda dell'aumento dell'import di una delle più famose e simboliche eccellenze italiane ed europee. Nasce con questo spirito la partecipazione del consorzio "Oì, pomodoro dell'industria bacino centro sud Italia" alla Super Rio Expofood 2024. Nel corso della fiera agroalimentare tra le più rilevanti del Paese - in programma a Rio dal 19 al 21 marzo - viene presentato in particolare il progetto "Meu Tomatì", finanziato dall'Unione europea, e lanciato a Rio con il supporto della Camera di commercio Italia Brasile.

"Contiamo molto su questa iniziativa", ha la detto Michele Sabatino del consorzio nel corso di una conferenza stampa.

"Tenendo conto dei dati economici sull'export che abbiamo a disposizione, le aspettative sono di un incremento delle vendite".

La partecipazione a Rio "è fondamentale per informare i brasiliani che il nostro prodotto è più caro di altri non solo per dazi o i costi di trasporto, ma perchè rappresenta un'eccellenza garantita da controlli e certificazion in Italia e in Europa" che ne provano la qualità. L'evento rappresenta anche "un nuovo ciclo di iniziative organizzate dalla Camera di commercio di Rio per favorire la crescita delle relazioni commerciali e favorire il consolidamento delle relazioni economiche tra Italia e Brasile", ha detto la presidente, Renata Novotny.



