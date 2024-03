Enel incontra il governo Milei, valuta se restare in Edesur

Nuovo incontro tra i vertici di Enel ed esponenti del governo Milei, nel quadro di un negoziato sulla permanenza dell'azienda italiana in Argentina.

Alla riunione hanno preso parte il Ceo di Enel, Flavio Cattaneo, il numero uno di Enel in Argentina Claudio Cunha, il presidente di Edesur, Juan Carlos Blanco, il capo di gabinetto di Milei, Nicolas Posse, ed il ministro dell'Economia, Luis Caputo.

Enel è presente nel Paese sudamericano con la idroelettrica El Chocon, la distribuzione di energia Edesur, oltre a linee di interconnessione col Cile (gas).

Secondo quanto appreso dall'ANSA, la riunione - la seconda dopo quella di gennaio - è stata "positiva". Tuttavia l' eventuale decisione di Enel di restare in Argentina con Edesur sarebbe tra l'altro legata alla definizione del quadro regolatorio e delle concessioni. In particolare, si starebbe aspettando la decisione sul rinnovo della concessione per la centrale idroelettrica di El Chocon, che il precedente governo di Fernandez non aveva rinnovato. Al momento non ci sono cambiamenti di linea sull'uscita da Edesur, e ancora non c'è niente di deciso, nell'attesa delle determinazioni dell'esecutivo di Milei.



