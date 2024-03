Dopo l'ondata di calore in Brasile è allarme per le piogge

Mentre il Brasile fa ancora i conti con il colpo di coda dell'ondata di calore che attraversa in particolare le regioni centro meridionali del Paese, l'istituto di meteorologia lancia già il prossimo allarme, stavolta relativo alle piogge intense che si abbatteranno su almeno 22 dei 27 stati a partire da mercoledì.

Pericoli sono segnalati segnalati per le regioni dell'estremo nord e la regione amazzonica, dove si prevedono fino a 100 millimetri di pioggia in 24 ore, e per le regioni meridionali dove il volume totale di pioggia potrebbe raggiungere i 50 millimetri in 24 ore, con venti fino a 60 km/h. Nel sud-est sono previsti invece fino a 80 millimetri di pioggia, soprattutto nello stato di Minas Gerais.

Per effetto delle piogge a Rio de Janeiro, dove si prevedono temperature fino a 5 gradi superiori alla media del periodo fino a giovedì, da venerdì il termometro dovrebbe crollare di 15 gradi per effetto della perturbazione che porterà intense tempeste. Stessa riduzione è prevista a San Paolo, dove sabato scorso è stata registrata la temperatura più alta dell'anno.





