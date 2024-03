Arrestato 'El Chori', uno dei boss di Città del Messico

In una maxi-operazione la polizia di Città del Messico ha arrestato Eduardo Ramirez Tiburcio, detto 'El Chori', uno dei principali leader dell'Union de Tepito, l'organizzazione criminale che gestisce lo spaccio e il traffico di droga in buona parte della capitale messicana.

"Al Chori sono state sequestrate droga di tipi diversi, un'arma da fuoco e denaro contante. Continueremo a lavorare ogni giorno per la pace e la sicurezza nella nostra città", ha dichiarato il responsabile della sicurezza di Città del Messico, Pablo Vazquez Camacho, annunciando la cattura del boss sulla sua pagina di X.

Secondo la stampa locale, il boss guidava una banda specializzata in riscossione del pizzo, estorsioni, rapimenti e spaccio nei bar e nelle discoteche della megalopoli latinoamericana.



