Venezuela: sondaggio, Machado otterrebbe il 55% e Maduro il 14%

Il 55% dei venezuelani voterebbe per la leader dell'opposizione, Maria Corina Machado, alle presidenziali del 28 luglio: lo rivela il più recente sondaggio dell'istituto Datincorp.

In base al rilevamento, solo il 14% sceglierebbe l'attuale presidente Nicolas Maduro, candidato ad un ulteriore mandato e il cui governo è valutato negativamente dall'80% degli intervistati.

Lo studio arriva a pochi giorni dall'inizio della presentazione delle candidature, che dovranno essere depositate dal 21 al 25 marzo.

Machado - formalmente ineleggibile, essendo stata squalificata per 15 anni dalle cariche pubbliche - ha vinto ampiamente le primarie dell'opposizione svoltesi lo scorso ottobre ricevendo oltre due milioni di voti. La Piattaforma unitaria democratica che la sostiene per ora esclude di sostituirla con un altro candidato.



