MiTur, Vespucci a Buenos Aires ambasciatore eccellenze d'Italia

La nave Amerigo Vespucci è giunta a Buenos Aires, dove si fermerà fino al 21 per poi proseguire il tour mondiale, che si concluderà nel 2025. A terra sarà allestito "Villaggio Italia" che insieme alla nave, sarà aperto al pubblico, offrendo un'occasione unica per conoscere le eccellenze del Made in Italy e vivere un'immersione nella cultura italiana. " Il progetto nasce proprio dalla volontà di coniugare la tradizionale attività formativa degli Allievi Ufficiali della nostra Marina Militare con il suo ruolo di Ambasciatore. Dopo 72 anni il Vespucci torna a Buenos Aires per il suo Tour Mondiale all'insegna della tradizione marinare e del Made in Italy, ma anche di una forte dimensione culturale italiana che negli anni ha contribuito alla crescita e al prestigio del nostro Paese" ha sottolineato il sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, in rappresentanza del ministro della Difesa Guido Crosetto.

A dare il benvenuto all'equipaggio del Vespucci le Autorità civili e militari argentine e l'Ambasciatore d'Italia a Buenos Aires Lorenzo Lucentini. A sottolineare la speciale occasione rappresentata dalla tappa argentina del tour mondiale del Vespucci è stata la partecipazione della ministra del Turismo italiano Daniela Santanchè che nel suo indirizzo di saluto agli ospiti ha sottolineato "Il Vespucci, simbolo del 'Made in Italy' che attraversa mari e oceani ed elemento propulsivo per l'economia e la cultura italiane, rappresenta un'opportunità unica tanto per promuovere e rafforzare il brand 'Italia' all'estero, quanto per creare le condizioni di future collaborazioni internazionali anche in ambito turistico.

L'arrivo del veliero in Argentina - nazione in cui risiede una delle più numerose comunità italiane - avviene nell'anno del turismo delle radici italiane nel mondo, il che rende l'evento ancora più significativo, perché potrà fornire un contributo importante sia nel consolidamento della grande amicizia tra Italia e Argentina, sia nell'incremento dei flussi turistici tra le due Nazioni". Nella serata è stato organizzato per il pubblico argentino un talk show, diretto dalla giornalista e conduttrice televisiva Claudia Conte, dove sono state illustrate le ragioni del progetto internazionale del tour mondiale di nave Vespucci, fortemente voluto da Crosetto. Illustrate anche le future tappe del tour che ospiteranno il Villaggio Italia, Los Angeles, Tokyo, Darwin, Singapore, Mumbai, Abu Dhabi, Doha e Jeddah.

Il "Villaggio Italia" ospiterà diverse eccellenze italiane, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere e apprezzare prodotti e servizi di vari settori. L'obiettivo è quello di rafforzare i legami commerciali e culturali tra Italia e Argentina. Durante la sua sosta a Buenos Aires è previsto un ricco programma di eventi: concerti, mostre, conferenze e proiezioni cinematografiche che permetteranno di approfondire la cultura italiana e il profondo legame con l'Argentina.

"Difesa Servizi sostiene e crede fortemente nel tour mondiale dell'Amerigo Vespucci, in particolare nella realizzazione del villaggio Italia e nello sviluppo della promozione del made in italy. Un Expo itinerante, una "bolla di italianità", di cui la nave più bella del mondo si fa interprete e ambasciatore; un'idea anch'essa tutta italiana, un'iniziativa unica a livello internazionale, che va nella direzione di intercettare ed esaltare la voglia di Italia che c'è a livello globale" - così ha tenuto a precisare l'amministratore delegato di Difesa Servizi Spa Luca Andreoli.

Il Tour mondiale del Vespucci è una iniziativa realizzata in collaborazione con Difesa Servizi Spa, la partecipata del ministero della Difesa, che supporta tutte le fasi della campagna e vede il coinvolgimento attivo della presidenza del Consiglio dei ministri - con il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare e il ministro per lo Sport e i Giovani - il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il ministero dell'Economia e delle Finanze, il ministero delle Imprese e del Made in Italy, il ministero del Turismo, il ministero della Cultura, il ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il Tour mondiale di Nave Vespucci toccherà i cinque continenti e approderà in circa 30 porti. Durante il viaggio, la tradizionale attività formativa degli allievi Ufficiali sarà coniugata con la promozione delle eccellenze italiane nel mondo.



