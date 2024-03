Lula, 'il Brasile era in stato di abbandono, c'è molto da fare'

"Quello fatto fino ad ora è solo l'inizio, ma bisogna fare molto di più, perché il Brasile era in stato di abbandono". Il presidente progressista brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, in un consiglio dei ministri convocato d'urgenza per discutere del calo di popolarità emerso negli ultimi sondaggi, ha evidenziato che il primo anno di governo è servito per "recuperare" la situazione, un compito che ha definito "erculeo".

"Tutti sanno che c'è ancora molto da fare", ha continuato Lula, osservando che il suo predecessore "non si è mai preoccupato della politiche pubbliche e di migliorare l'economia. Si preoccupava solo di diffondere menzogne e alimentare odio e divisione", ha aggiunto.



