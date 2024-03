La Vespucci a Buenos Aires, 'ora Italia e Argentina più vicine'

Il rafforzamento delle relazioni tra l'Italia e l'Argentina è uno dei temi al centro dell'agenda del governo Meloni e la presenza degli esponenti dell'esecutivo in occasione dell'arrivo della nave Vespucci a Buenos Aires ne è la prova. Ne ha parlato il ministro del Turismo, Daniela Santanché, arrivata nella capitale argentina assieme al sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, per accogliere la nave scuola della Marina Militare italiana, che torna nella città portegna dopo 72 anni, nel quadro di un tour mondiale che la vede come testimonial del Made in Italy.

"Questa giornata ha una grandissima valenza politica. Il nostro presidente del consiglio ritiene che tra Italia ed Argentina ci debbano essere più scambi, più relazioni, più incontri e la presenza della Vespucci - che è un pezzo di Italia e delle eccellenze italiane nel mondo - così come dei membri del governo, testimoniano quanto sia forte la nostra volontà di collaborare di più con l'Argentina", ha affermato Santanché in un punto stampa.

Anche il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, ha parlato di "un messaggio molto importante" legato alla presenza della Vespucci. "E' un simbolo dell'Italia nel mondo in un contesto geopolitico molto degradato in cui la stabilità e la pace sono a repentaglio". "Le nostre forze armate, e in particolare la Marina, anche con questa missione si fanno portatrici di un messaggio di pace", ha osservato.

Secondo l'ambasciatore d'Italia a Buenos Aires, Fabrizio Lucentini, "la presenza della Vespucci in Argentina assume un valore che forse in altri Paesi non ha". "La rotta che ha seguito è la stessa che centinaia di migliaia di italiani hanno fatto per arrivare fin qui, per costruirsi un futuro e per costruire questo Paese", ha spiegato, sottolineando che "ridurre la profondità del legame tra i due Stati solo a una storia di migrazione sarebbe sbagliato". "Noi qui abbiamo 250 imprese che hanno investito, danno impiego a 50 mila lavoratori e creano ricchezza. E' importante che questo enorme capitale serva a creare nuovi rapporti".



