Il dramma dei 'desaparecidos' in Messico, sono quasi 100mila

Sono 99.729 i 'desaparecidos' in Messico. Lo rivelano i dati pubblicati oggi dalla ministra degli Interni, Luisa Maria Alcalde.

"La stragrande maggioranza di queste sparizioni è di tipo volontario, l'86% delle persone localizzate non era vittima di un crimine", ha dichiarato l'esponente del governo, specificando che solo il "4% dei casi era riconducibile a crimini di sparizione forzata", mentre per il restante 10% si è trattato di altri reati, "soprattutto violenza domestica".

Secondo i dati raccolti dal ministero, negli ultimi tre mesi il governo messicano è riuscito a localizzare oltre 3.500 persone, attraverso una stretta collaborazione con le autorità locali e una strategia di ricerca "casa per casa".



