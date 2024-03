Maduro punta a 'una nuova vittoria delle forze boliviariane'

"Accetto la candidatura perché sono qui grazie alla vostra forza e alla vostra perseveranza.

Con il sostegno del popolo otterremo una nuova vittoria delle forze bolivariane!". Queste le parole pronunciate dal presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, dopo essere stato scelto per acclamazione dal congresso del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) come candidato a un terzo mandato alle presidenziali del 28 luglio.

Una decisione, quella del Psuv, a cui mancava solo una parvenza democratica per poter decretarne l'ufficializzazione, e questa è arrivata, ha detto ieri il ministro della Comunicazione dell'Informazione Freddy Nañez, con "l'espressione unanime di 4 milioni di militanti riuniti in 317.000 assemblee di base".

Maduro ha assicurato che grazie al suo governo verrà consolidata l'attuale ripresa economica - stimata al +8% del pil per il 2024 - e garantito un rafforzamento anche dei programmi sociali e alimentari. Il presidente è tornato inoltre ad accusare l'opposizione di essere dietro alle cinque presunte cospirazioni sgominate dal governo nel 2023. "Sono gli stessi di sempre", ha detto Maduro in riferimento all'ex presidente ad interim, Juan Gauido', alla candidata interdetta delle primarie dell'opposizione, Maria Corina Machado, e agli storici oppositori del chavismo, Henrique Capriles e Leopoldo Lopez.

Il comitato elettorale che sostiene Machado ha reso noto tuttavia che non intende rinunciare alla candidatura. "Parlare di sostituzione del candidato non rientra nei nostri piani", ha affermato da parte sua il segretario generale del partito La Causa R, Andrea Tavares.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA