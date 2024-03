Petro vuole una Costituente sulle riforme in Colombia

Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha proposto la creazione di un'Assemblea Costiuente a fronte della forte opposizione parlamentare riscontrata sui suoi progetti di riforma dei sistema sanitario, pensionistico e del lavoro.

"Se le istituzioni che abbiamo oggi in Colombia non sono in grado di essere all'altezza delle riforme sociali che il popolo ha decretato con il suo voto allora la Colombia dovrà andare ad un'Assemblea Nazionale Costituente", ha affermato il leader di sinistra in un comizio a Cali.

La coalizione di Petro è in minoranza in Parlamento e si è vista respingere uno dopo l'altro tutti i progetti proposti per avanzare verso la costruzione di uno stato sociale di tipo progressista. L'ultima sconfitta è di questa settimana, quando il Senato ha affossato la riforma del sistema sanitario.



