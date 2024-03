Ecuador, distrutto laboratorio di coca da 15 tonnellate al mese

Nel quadro dello stato di emergenza a sostegno della lotta contro la criminalità organizzata, l'esercito dell'Ecuador ha localizzato e distrutto questo fine settimana un laboratorio per la produzione di cocaina nella regione amazzonica al confine con la Colombia.

Lo riferisce una nota ufficiale dove si precisa che la struttura era in grado di raffinare almeno 15 tonnellate al mese di stupefacente.

Nel corso dell'operazione un elicottero dell'esercito è stato attaccato dai narcos ricevendo almeno nove colpi d'arma da fuoco di grosso calibro.

Nell'accampamento dei narcos, esteso su una superfice di circa 1000 metri quadrato, i militari hanno poi rinvenuto tre forni industriali, una cucina, 750 litri di acetone, due cilindri metallici per l'essicazione, una pressa, 18 forni a microonde, contenitori di acido colridrico, bilance e un generatore elettrico.



