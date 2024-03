Astm annuncia nuovi obiettivi di sostenibilità in Brasile

La filiale brasilana del gruppo italiano Astm, EcoRodovias, ha annunciato nuovi obiettivi di sostenibilità e inclusione da qui al 2030. Tra questi la riduzione delle emissioni, una maggiore diversità a livello di leadership aziendale e una migliore sicurezza.

L'impresa leader del settore delle infrastrutture autostradali si prefigge in questo senso di ridurre le emissioni dirette del 42% e quelle indirette dell'11% attraverso l'uso di materiale asfaltico riciclato, la realizzazione di impianti fotovoltaici così come l'installazione di 112 punti di ricarica per veicoli elettrici entro il 2026.

"La sostenibilità è sempre stata importante per EcoRodovias, sono 13 anni che l'azienda è inclusa nel portafoglio Corporate Sustainability Index di B3, e il gruppo è pronto per raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi", ha affermato la direttrice della sostenibilità dell'azienda, Monica Jaen.

Oltre all'agenda climatica, EcoRodovias si è prefissata obiettivi specifici anche in materia di diversità ed equità, puntando alla parità di genere a livello di leadership entro il 2030 e ad includere un 35% di personale afrodiscendente.

L'azienda vuole avere il 45% di donne al comando e il 50% entro il 2030, oltre al 35% di neri in queste posizioni. In termini di sicurezza, gli obiettivi principali sono la riduzione del 50% degli incidenti stradali mortali sulle strade gestite dall'azienda e la riduzione, nello stesso ordine, del tasso di infortuni non mortali ai dipendenti.

EcoRodovias opera la più grande rete stradale del Brasile con 11 concessioni autostradali per un totale di 4.700 chilometri in otto stati.



