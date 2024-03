Per S&P l'Argentina si allontana dal default selettivo

L'agenzia di rating statunitense Standard & Poor's ha migliorato la valutazione del rischio del credito dell'Argentina a lungo termine da 'SD' (default selettivo) a 'CCC' con prospettive stabili. Confermando "il modesto miglioramento della posizione di liquidità del governo" S&P ha inoltre aumentato il rating a lungo termine della valuta estera da 'CCC-' a 'CCC', lasciando invece il rating a breve termine a 'C'.

Secondo S&P la decisione riflette lo scenario caratterizzato da un lato "da rischi legati all'incertezza economica e politica" e dall'altro "dall'adempimento degli obblighi relativi al debito", con la recente accettazione del 77% del totale dei titoli in pesos con scadenza nel 2024.

L'agenzia ha chiarito tuttavia che la valutazione considera "da risolvere" la questione relativa allo scambio di nuovi strumenti per gli obbligazionisti. "Nuovi swap del debito in combinazione con politiche pubbliche che limitano l'accesso dell'Argentina al finanziamento del credito potrebbero innescare un declassamento del rating nei prossimi 12 mesi", ha avvertito S&P. Anche i problemi nell'avanzamento delle riforme fiscali, monetarie ed economiche possono pesare sulla futura valutazione del rischio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA