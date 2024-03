Per metà dei boliviani il contrabbando è positivo per l'economia

Quasi la metà dei boliviani accetta di buon grado il contrabbando e ritiene che il fenomeno sia un elemento "importante per l'economia nazionale". Lo rivela un recente studio condotto dalla Camera nazionale delle Industrie (Cni) da cui emerge che il 48% degli intervistati è convinto che il contrabbando sia un'importante fonte di reddito in grado di garantire un impatto positivo sul risparmio nelle spese familiari.

"La convivenza ancestrale nella vita quotidiana con la pratica del contrabbando, la convinzione che sia una fonte fondamentale di reddito per molti e che benefici le famiglie, fa sì che le persone lo percepiscano come un'attività socialmente consentita", si legge nella ricerca.



