Parlamento Ue, 'Machado sia ammessa alle elezioni in Venezuela'

La sessione plenaria del Parlamento europeo ha approvato una risoluzione non vincolante in cui chiede che sia ammessa la candidatura della leader dell'opposizione, María Corina Machado, alle elezioni presidenziali in Venezuela previste per il 28 luglio.

La risoluzione, divulgata anche dai media indipendenti venezuelani, chiede "alla comunità internazionale di sostenere il ritorno alla democrazia in Venezuela, soprattutto in vista delle prossime elezioni, alle quali dovrà essere data piena partecipazione alla leader dell'opposizione al regime, María Corina Machado".

La risoluzione non vincolante è stata approvata con 497 voti favorevoli, 22 contrari e 27 astensioni.

Il testo chiede inoltre il "rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri politici e delle persone detenute arbitrariamente", quali l'avvocato e attivista Rocío San Miguel.

Machado, interdetta per 15 anni da incarichi pubblici elettivi, ha deciso di restare comunque in campagna elettorale dopo aver vinto ampiamente le primarie dell'opposizione lo scorso ottobre. I sondaggi suggeriscono che se riuscisse a partecipare alle elezioni sconfiggerebbe l'attuale presidente, Nicolas, Maduro, che si è nel frattempo candidato per un ulteriore mandato.



