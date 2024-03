'Offresi lavoro a Port Lockroy, l'ufficio postale dei pinguini'

Sono aperte le candidature per lavorare nell'ufficio postale più remoto del mondo, a Port Lockroy in Antartide. Come ogni anno l'Antarctic Heritage Trust sta cercando stagionali da inviare nella prima base britannica in Antartide, sull'isola di Goudier. E chi sarà selezionato dovrà avere una vasta gamma di competenze: smistare la posta, vendere francobolli, prendersi cura degli edifici e gestire il negozio di souvenir. Ma dovrà anche contare i circa 1.500 pinguini Papua che vivono in una colonia nella zona. E abituarsi a condizioni di vita basilari, ricorda Sky News sottolineando che potrà, ad esempio, fare la doccia se tutto va bene una sola volta a settimana, salvo imprevisti meteo. Il modulo di domanda lo segnala in anticipo: "Non abbiamo acqua corrente sull'isola, non ci sono docce, quindi le strutture per il lavaggio sono molto semplici. L'acqua viene raccolta in taniche dalle navi in ;;visita che offriranno docce circa una volta alla settimana, ma quando le condizioni meteorologiche sono sfavorevoli potresti rimanere fino a due settimane senza visitatori o docce".

Port Lockroy è l'ufficio postale più meridionale del mondo e ogni anno l'Antarctic Heritage Trust è inondato di domande di lavoro. Quest'anno ci sono tre posizioni in offerta e sono aperte solo ai residenti nel Regno Unito. Oltre a elaborare fino a 80.000 lettere e cartoline all'anno, il personale deve gestire il negozio e accogliere circa 18.000 passeggeri delle crociere che si fermano.



