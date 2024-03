Milei, 'i politici decidano da che parte della storia stare'

Il presidente argentino, Javier Milei, ha criticato la bocciatura del suo megadecreto sulla deregolamentazione (Dnu) ieri al Senato. "Lasciamo che sia la classe politica a decidere da che parte della storia vuole stare", ha scritto il leader ultraliberista in un duro comunicato ufficiale.

Secondo Milei, la sconfitta in aula subita dal suo esecutivo va interpretata come "un tentativo di indebolire il Patto di Maggio (la proposta di un ampio accordo politico da lui presentata in Parlamento all'inizio del mese, ndr), il governo nazionale e il cambiamento scelto dagli argentini".

Il Patto di Maggio "costituisce un accordo costitutivo volto a stabilire dieci politiche statali che permettano la costruzione di un nuovo ordine economico, salvando l'Argentina dalla strada del fallimento e reinserendola sulla strada necessaria per essere ancora una volta una potenza mondiale", ha aggiunto Milei.



