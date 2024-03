Lula, 'lottiamo per la verità sul caso di Marielle Franco'

Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha promesso di continuare a lottare per assicurare alla giustizia i mandanti dell'omicidio della consigliera comunale di Rio de Janeiro Marielle Franco, un simbolo della difesa dei diritti umani nel Paese, uccisa il 14 marzo di sei anni fa in un agguato insieme al suo autista Anderson Gomes.

I due presunti esecutori materiali del delitto - gli ex poliziotti Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz - sono stati arrestati e sono già a processo. Tuttavia le indagini stanno riscontrando difficoltà nel risalire ai mandanti dell'omicidio.

"Da sei anni lottiamo per ottenere giustizia per Marielle e Anderson e non abbiamo ancora avuto risposte", ha scritto Lula su X. Tuttavia "da sei anni continuiamo a svegliarci tutti i giorni per onorare la sua memoria, per il nostro popolo e per tutto quello che ha rappresentato", ha concluso Lula.



