Il governo Milei pronto allo scontro sul mega decreto

"Preferiamo un accordo ma siamo anche disposti ad andare allo scontro per lasciare allo scoperto quelli che stanno dalla parte della gente e quelli che difendono solo i loro interessi". Così il portavoce alla presidenza dell'Argentina, Manuel Adorni, ha illustrato quale sarà l'atteggiamento del governo nei confronti del parlamento dopo il risultato della votazione di ieri notte in Senato che ha respinto il mega decreto sulla deregulation, una delle principali iniziative del governo ultraliberista di Javier Milei.

Il decreto ha ricordato Adorni, è ancora in vigore e per essere abrogato dev'essere respinto anche dalla Camera dei deputati. "Vedremo anche lì chi sta dalla parte degli argentini per bene", ha aggiunto.



