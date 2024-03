Ex comandanti militari, 'Bolsonaro fece pressioni per un golpe'

Gli ex comandanti di Esercito e Aeronautica brasiliani, Marco Antonio Freire Gomes e Carlos Baptista Júnior, hanno confermato alla polizia federale che l'ex presidente Jair Bolsonaro avrebbe fatto pressioni per un colpo di Stato con l'obiettivo di rimanere al potere.

Nelle loro testimonianze agli inquirenti - cui ha avuto accesso Cnn Brasil - i due comandanti hanno coinvolto direttamente nell'elaborazione di un piano golpista anche l'ex ministro della Difesa di Bolsonaro, il generale Paulo Sérgio Nogueira, e l'ex ministro della Giustizia, Anderson Torres.

Nogueira sarebbe stato un artefice del progetto, mentre Torres una sorta di "traduttore giuridico" per i vertici delle forze armate.

Freire Gomes e Baptista Júnior si sarebbero rifiutati in più occasioni di aderire a una proposta di colpo di Stato, mentre l'allora comandante della Marina, l'ammiraglio Almir Garnier, avrebbe messo le truppe a disposizione dell'ex leader di destra.

Bolsonaro avrebbe presentato una "ipotesi di Garanzia dell'ordine e della legge e altri strumenti giuridici come lo stato di difesa o lo stato d'assedio" per impedire l'insediamento al governo del suo successore, Luiz Inacio Lula da Silva.



