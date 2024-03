El Salvador accantona oltre 400 milioni di dollari in bitcoin

Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha dichiarato che il suo Paese ha immagazzinato più di 400 milioni di dollari in bitcoin in un "portafoglio freddo" offline, nel momento in cui la criptovaluta raggiunge nuovi massimi record "Abbiamo deciso di trasferire una grossa fetta dei nostri bitcoin su un 'cold wallet' e di conservarlo in un caveau fisico all'interno del nostro territorio nazionale", ha scritto Bukele sui social. "Potete considerarlo il nostro primo salvadanaio bitcoin", ha aggiunto il giovane leader conservatore.

Il cosiddetto "portafoglio freddo" serve a proteggere gli investimenti in criptovaluta mantenendoli offline per prevenire attacchi di hacker.

El Salvador nel settembre 2021 è diventata la prima nazione al mondo a far circolare legalmente il bitcoin come moneta a corso legale alla pari del dollaro americano.



