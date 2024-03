Venezuela: Machado non rinuncia alla sua candidatura

Il comitato elettorale che sostiene María Corina Machado ha reso noto che non intende rinunciare alla sua candidatura alle presidenziali del 28 luglio in Venezuela, nonostante il governo di Nicolas Maduro abbia squalificato l'ex deputata di opposizione dalle cariche pubbliche elettive fino al 2036.

"Siamo in un momento cruciale, il regime vuole farci sentire disorientati e sconfitti, quando siamo più forti che mai", ha detto ieri Machado durante un comizio nella città industriale di Mariara.

"Parlare di sostituzione del candidato non rientra nei nostri piani. I venezuelani parlano di sostituzione da tempo, vogliono sostituire Nicolás Maduro a Miraflores (la sede del governo, ndr) e hanno trovato chi lo sostituirà: sarà Maria Corina Machado, questo è chiaro", le ha fatto eco il segretario generale del partito La Causa R, Andrea Tavares.

A questo scopo, il comitato elettorale di Machado ha assicurato che, tra il 21 e il 25 marzo, si recherà presso il Consiglio nazionale elettorale (Cne) per iscrivere la leader dell'opposizione alle elezioni, impugnando la decisione dello stesso Cne di confermare la sua interdizione per 15 anni.





