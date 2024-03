Sondaggio, 'in Brasile i sindaci sono più popolari di Lula'

La popolarità dei sindaci, in Brasile, è superiore a quella del presidente Luiz Inacio Lula da Silva: lo rivela un sondaggio dell'Ipec, in base al quale in media i primi cittadini vengono valutati positivamente dal 38% degli elettori delle loro città, rispetto al 24% delle valutazioni negative.

La popolarità dei sindaci supera quella di Lula in tre fasce regionali del Paese. La principale differenza si rileva al Sud, dove il capo dello Stato riporta addirittura un saldo negativo di 18 punti (42% di valutazione negativa, contro il 24% positiva), mentre i sindaci evidenziano un saldo positivo di 25 punti (il 20% di valutazione negativa, contro il 45% positiva).

L'unica regione in cui Lula risulta più popolare della media dei sindaci è il nordest, suo tradizionale feudo elettorale: qui il leader progressista ha un saldo positivo di 24 punti, contro i 14 ottenuti dai sindaci.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA