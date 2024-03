Opposizione argentina pronta a affossare il megadecreto di Milei

Il governo argentino di Javier Milei rischia di andare incontro ad una seconda rovinosa sconfitta in Parlamento (dopo quella della legge Omnibus) con la votazione al Senato del megadecreto sulla deregolamentazione dell'economia (Decreto di necessità e urgenza, Dnu).

L'opposizione ha ottenuto il quorum per dare il via alla seduta per la ratifica o l'abrogazione del decreto, che in ogni caso dovrà passare anche all'esame dei Deputati. Si materializza così il concreto pericolo di una nuova sconfitta per lo schieramento della Libertà Avanza che conta su una sparuta rappresentanza di 7 senatori su 76, ai quali si aggiungono altri 6 del partito dell'ex presidente Mauricio Macri.

In un comunicato ufficiale l'esecutivo afferma che "la discussione del Dnu va contro lo spirito del Patto di Maggio", la proposta di un ampio accordo politico presentata dal presidente Milei in Parlamento all'inizio del mese, in occasione dell'inaugurazione dell'anno legislativo.



