Nuovi diritti sul congedo maternità per le unioni gay in Brasile

Le donne "non gestanti" di coppie omoaffettive avranno diritto al congedo di maternità "per un periodo equivalente alla licenza di paternità". Lo ha deciso la Corte suprema del Brasile esprimendosi a favore di un ricorso presentato da una donna che si era vista negare il diritto dal proprio datore di lavoro.

Per i giudici "nonostante il diritto non sia espressamente indicato dalla legge", deve essere garantito "nel rispetto costituzionale della tutela dei minori".

In questo senso "il congedo è inteso a tutelare anche le madri adottive e le madri non incinte nelle unioni omosessuali, le quali, pur non vivendo i cambiamenti tipici della gravidanza, si fanno carico di tutti gli altri ruoli e compiti che spettano loro nell'ambito della formazione dei legami familiari". In Brasile il congedo di paternità ha una durata generale di cinque giorni, ma in alcuni casi può arrivare a 20.



